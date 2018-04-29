Матч "Ростов" - "Тосно" посетили почти 22,5 тысячи зрителей

"Ростов" в Твиттере сообщил, что матч 28-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:0) посетили 22456 зрителей. Эта игра, была очередным тестом в рамках подготовки "Ростов Арены" к чемпионату мира-2018.
Вместимость стадиона во время мирового первенства составит 45000 зрителей. При этом, 29 апреля она была ограничена 25000 мест.
22456 зрителей посетили матч #РостовТосно– Football Club Rostov (@rostovfc) 29 апреля 2018 г.
Спасибо всем, кто был сегодня с нами!
Вместе #мыростов pic.twitter.com/meyDBwbU7S
shpasic
спасибо, я как раз спрашивал)
23:47 29 апреля
баламошка
Мало, на Валеру должно полгорода ходить.
23:00 29 апреля