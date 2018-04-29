22:56 29 апреля | Футбол — РФПЛ

Матч "Ростов" - "Тосно" посетили почти 22,5 тысячи зрителей

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"Ростов" в Твиттере сообщил, что матч 28-го тура чемпионата России против "Тосно" (2:0) посетили 22456 зрителей. Эта игра, была очередным тестом в рамках подготовки "Ростов Арены" к чемпионату мира-2018.

Вместимость стадиона во время мирового первенства составит 45000 зрителей. При этом, 29 апреля она была ограничена 25000 мест.

Ростов - Тосно

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

спасибо, я как раз спрашивал)

23:47 29 апреля

баламошка

Мало, на Валеру должно полгорода ходить.

23:00 29 апреля

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