Матч "Ростов" - "Рубин" установил рекорд посещаемости "Ростов Арены" в РПЛ

Встречу 6-го тура российской премьер-лиги между "Ростовом" и "Рубином" (1:1) на "Ростов Арене" посетили 40 012 зрителей. Данная игра обновила рекорд посещаемости встречи 30-то тура прошлого розыгрыша турнира между "Ростовом" и "Уралом" (1:0). За тем матчем на "Ростов Арене" наблюдали 37 483 болельщика.

Отметим, что до вчерашней игры с "Рубином" больше 40 тысяч зрителей приходило на "Ростов Арену" лишь на матчи чемпионата мира-2018. Все четыре встречи группового турнира, а также игру 1/8 финала собрали больше 41 тысячи человек.

Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам