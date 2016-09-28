Матч "Ростов" – ЦСКА начнется раньше

Матч 9-го тура чемпионата России между "Ростовом" и ЦСКА, который состоится 2 октября, начнется на 2,5 часа раньше запланированного. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Поединок начнется в 19.00 по московскому времени. Отметим также, что на это же время запланировано начало матча "Краснодар" – "Рубин".
Матч #РостовЦСКА 2 октября будет сыгран на два с половиной часа раньше запланированного и начнётся в 19:00, а не в 21:30 pic.twitter.com/GJfJLjHXiQ– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 28 сентября 2016 г.
Инквизитор 2013-9
Опять ЦСКА мутит!) И что характерно, телевизионщики не возбухают, что идёт накладка матчей! В 21:30 так в 21:30! Ростов почти все матчи ЧР играет в это время...
18:12
psevdonim777
холодно уже в 21-30
18:00
Levbereg
Это правильно. А то если бы раньше так пошло, то после 21-30 начали бы назначать время начала на 02-00- как кубок канады. В Ростове после 10 вечера вообще транспорт плохо ходит.
17:28