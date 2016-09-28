17:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Матч "Ростов" – ЦСКА начнется раньше

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Матч 9-го тура чемпионата России между "Ростовом" и ЦСКА, который состоится 2 октября, начнется на 2,5 часа раньше запланированного. Об этом сообщает пресс-служба армейцев. Поединок начнется в 19.00 по московскому времени. Отметим также, что на это же время запланировано начало матча "Краснодар""Рубин".

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 9-й тур

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Инквизитор 2013-9

Опять ЦСКА мутит!) И что характерно, телевизионщики не возбухают, что идёт накладка матчей! В 21:30 так в 21:30! Ростов почти все матчи ЧР играет в это время...

18:12

psevdonim777

холодно уже в 21-30

18:00

Levbereg

Это правильно. А то если бы раньше так пошло, то после 21-30 начали бы назначать время начала на 02-00- как кубок канады. В Ростове после 10 вечера вообще транспорт плохо ходит.

17:28

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