17:34 | Футбол — РФПЛ

Матч "Ростов" - "Амкар" начнется с минуты молчания в память о погибших болельщиках


Российская футбольная премьер-лига одобрила инициативу начать с минуты молчания матч 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Амкаром" в память о погибших в ДТП в Ростовской области болельщиках, информирует ТАСС.

Авария произошла в ночь со вторника на среду на трассе М4 "Дон", погибли пять человек, возвращавшихся с игры Аргентина – Нигерия (2:4) из Краснодара). Еще несколько фанатов находятся в больнице.

Игра между "Ростовом" и "Амкаром" пройдет 19 ноября на стадионе "Олимп-2", начало – в 16.30 по московскому времени.

Гибель футбольных фанатов под Ростовом. Подробности

 
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4731821

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