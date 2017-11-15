Матч "Ростов" - "Амкар" начнется с минуты молчания в память о погибших болельщиках

Российская футбольная премьер-лига одобрила инициативу начать с минуты молчания матч 17-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Амкаром" в память о погибших в ДТП в Ростовской области болельщиках, информирует ТАСС.

Авария произошла в ночь со вторника на среду на трассе М4 "Дон", погибли пять человек, возвращавшихся с игры Аргентина – Нигерия (2:4) из Краснодара). Еще несколько фанатов находятся в больнице.