Матч против "Ростова" стал для Канунникова 100-м в составе "Рубина"

Нападающий "Рубина" Максим Канунников провел 100-й матч в составе казанской команды. Юбилейной для форварда стала игра 13-го тура чемпионата России против "Ростова" (1:0).

Отметим, что в состоявшейся сегодня встрече Канунников стал автором результативной передачи на Янна М`Вила. Благодаря этому голу казанцы прервали безголевую серию, которая насчитывала 431 минуту. Для "Рубина" эта победа стала первой с 26 августа, когда казанцы обыграли "Тосно".