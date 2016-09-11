Матч против "Локомотива" стал рекордным по посещаемости для "Спартака"

Во время матча 6-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" красно-белые установили новый рекорд посещаемости. На этой встрече присутствовало 43 710 зрителей. Предыдущий рекорд составлял 41 850 зрителей.
результаты опроса
17104 чел.
Глеб
oze11 Думаю, речь идет о том, что на новой арене это рекорд
18:48
Глеб
crazysun78 Пони не могло быть больше, так как у них стадион вмещает 30 тысмяч, а у Спартака 45 тысяч))
18:47
oze11
что, и в Лужниках никогда большая аудитория не собиралась? )
18:18
crazysun78
не-не-не, не может быть!!!... пони вчера было больше!!!! они сами об этом ржали!!!.. )))))
18:14