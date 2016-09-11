Матч против "Локомотива" стал рекордным по посещаемости для "Спартака"

Во время матча 6-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" красно-белые установили новый рекорд посещаемости. На этой встрече присутствовало 43 710 зрителей. Предыдущий рекорд составлял 41 850 зрителей.

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив"