18:02 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Матч против "Локомотива" стал рекордным по посещаемости для "Спартака"

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Во время матча 6-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Локомотивом" красно-белые установили новый рекорд посещаемости. На этой встрече присутствовало 43 710 зрителей. Предыдущий рекорд составлял 41 850 зрителей.

Трансляция матча "Спартак" - "Локомотив"

результаты опроса
17104 чел.
Как закончится матч между "Спартаком" и "Локомотивом"?
Победой "Спартака"
53.0%
Победой "Локомотива"
24.1%
Ничьей
22.9%
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Глеб

oze11 Думаю, речь идет о том, что на новой арене это рекорд

18:48

Глеб

crazysun78 Пони не могло быть больше, так как у них стадион вмещает 30 тысмяч, а у Спартака 45 тысяч))

18:47

oze11

что, и в Лужниках никогда большая аудитория не собиралась? )

18:18

crazysun78

не-не-не, не может быть!!!... пони вчера было больше!!!! они сами об этом ржали!!!.. )))))

18:14

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