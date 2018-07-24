12:42 | Футбол — РФПЛ

"Матч Премьер" 28 июля начнет вещание на частотах телеканала "Наш футбол"


Субхолдинг "Матч" запускает телеканал "Матч Премьер", на котором будут транслироваться игры чемпионата России по футболу. Об этом было объявлено на презентации нового бренда Российской премьер-лиги (РПЛ). Новый телеканал начнет вещание 28 июля в день старта чемпионата России сезона-2018/19 на частотах телеканала "Наш футбол". (Илья АНДРЕЕВ)

Расписание матчей 1-го тура РПЛ-2018/19

28 июля, суббота
"Урал" – "Анжи" (начало – 16.30 по московскому времени)
"Спартак" – "Оренбург" (19.00)
"Ростов" – "Ахмат" (21.30)

29 июля, воскресенье
"Енисей" – "Зенит" (14.00)
"Арсенал" – "Динамо" (16.30)
"Рубин" – "Краснодар" (19.00)

30 июля, понедельник
"Уфа" – "Локомотив" (18.00)

31 июля, вторник
"Крылья Советов" – ЦСКА (19.00)

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