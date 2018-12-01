Матч "Оренбург" - "Крылья Советов", скорее всего, пройдет весной

"Оренбург" и "Крылья Советов" проведут матч 16-го тура чемпионата России, скорее всего, весной, сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора самарского клуба Виталия Шашкова. Игра должна была состояться в субботу, но из-за плохих погодных условия игру было решено перенести.

- За час до игры температура стала минус 18 с последующим прогнозом на понижение температуры, - сказал Шашков. - Поэтому было принято решение, что матч не состоится. Пока дата перенесенной встречи неизвестна, ее будет определять премьер-лига. И, как я понимаю, переноситься она будет на весеннюю часть, поскольку по регламенту сыграть в декабре мы уже не можем.

"Оренбург" идет в таблице РПЛ девятым с 22 очками. На счету "Крыльев" 14 очков и 13-е место.