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Матч молодежных команд "СКА-Хабаровск" и "Рубина" перенесен на неопределенный срок


Матч молодежных команд "СКА-Хабаровск" и "Рубина" в рамках 6-го тура первенства перенесен на неопределенный срок, сообщает официальный сайт дальневосточного клуба. Игра должна была состояться 12 августа.

На данный момент причины переноса не сообщаются. Отмечается, что назначить игру на другую дату попросил клуб из Казани.

Напомним, что главные команды встретятся 13 августа в Хабаровске. Начало – в 11.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи

Дополнительная информация

https://fcska.ru/media/news/match-molodezhnykh-komand-ska-i-rubina-perenesen/

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