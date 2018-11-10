13:02 | Футбол — РПЛ

Матч молодежных команд "Енисея" и "Краснодара" перенесен

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Матч молодежных команд "Енисея" и "Краснодара" в матче 14-го тура молодежного первенства премьер-лиги перенесен на 12 ноября, информирует пресс-служба красноярского клуба. 

Причина переноса: из-за погодных условий вылет команды-гостей был задержан, "быки" смогут прилететь в Красноярск только 11 ноября.

Напомним, что ранее первая команда "Енисея" все-таки вылетела на игру с "Краснодаром".

 

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