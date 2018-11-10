Матч молодежных команд "Енисея" и "Краснодара" перенесен на 12 ноября. Начало встречи: 15:00 по красноярскому времени.



Причина: из-за погодных условий вылет команды-гостей был задержан, "быки" смогут прилететь в Красноярск только 11 ноября. pic.twitter.com/n8tW0QnWSP