Матч молодежных команд "Енисея" и "Краснодара" в матче 14-го тура молодежного первенства премьер-лиги перенесен на 12 ноября, информирует пресс-служба красноярского клуба.
Причина переноса: из-за погодных условий вылет команды-гостей был задержан, "быки" смогут прилететь в Красноярск только 11 ноября.
Напомним, что ранее первая команда "Енисея" все-таки вылетела на игру с "Краснодаром".
Матч молодежных команд "Енисея" и "Краснодара" перенесен на 12 ноября. Начало встречи: 15:00 по красноярскому времени.– ФК "Енисей" (@FCEnisey) 10 ноября 2018 г.
Причина: из-за погодных условий вылет команды-гостей был задержан, "быки" смогут прилететь в Красноярск только 11 ноября. pic.twitter.com/n8tW0QnWSP
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