Матч "молодежек" "Спартака" и "Динамо" перенесен на 11 мая

"Динамо" в Твиттере сообщило, что матч 30-го тура молодежного первенства премьер-лиги против "Спартака" перенесен с 12 на 11 мая. Отмечается, что инициатором изменения даты проведения встречи выступили красно-белые.

"Матч молодежных команд "Динамо" и "Спартака" по просьбе соперника пройдет не за день до игры основных, а за два – то есть в пятницу, 11-го мая, – говорится в сообщении в Твиттере бело-голубых. – Предварительное время начала встречи на Оленьем валу – 14.00 по московскому времени".

Напомним, за тур до конца турнира "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице молодежного первенства, набрав 57 очков. "Спартак" располагается на пятой позиции (49 очков).