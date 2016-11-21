Матч между "Томью" и "Локомотивом" начнется 1 декабря в 19.30

Стало известно время проведения матча 16-го тура чемпионата России между "Томью" и "Локомотивом", сообщает пресс-служба железнодорожников. Встреча на стадионе в Черкизово состоится 1 декабря и начнется в 19.30 по московскому времени.
Напомним, что изначально матч должен был состояться в Томске, однако был перенесен в Москву из-за сложных погодных условий.
Определено время матча с @fctomtomsk на стадионе "Локомотив": игра начнется 1 декабря в 19:30. pic.twitter.com/A6oIRYphoe– ФК Локомотив (@fclm_official) 21 ноября 2016 г.