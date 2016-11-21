17:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Матч между "Томью" и "Локомотивом" начнется 1 декабря в 19.30

0
0
0

Стало известно время проведения матча 16-го тура чемпионата России между "Томью" и "Локомотивом", сообщает пресс-служба железнодорожников. Встреча на стадионе в Черкизово состоится 1 декабря и начнется в 19.30 по московскому времени.

Напомним, что изначально матч должен был состояться в Томске, однако был перенесен в Москву из-за сложных погодных условий.

0
0
0
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Показавшая "горижоп" на фоне гробов: Это видео не для всех...

Чемпионы по украденным шубам...

Правительственный спецборт Ту-214 едва не столкнулся с вертолетом в небе...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ