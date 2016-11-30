14:01 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Матч между "Амкаром" и "Оренбургом" состоится на три часа раньше

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Время начала матча 17-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Оренбургом" перенесено, информирует пресс-служба красно-черных. Изначально было запланировано, что игра начнется в 19.00 по местному времени. Премьер-лига уведомила клуб о переносе встречи на 16.00.

Как ранее сообщал "СЭ", "Амкар" не видит причин для переноса матча 17-го тура чемпионата России с "Оренбургом", который состоится 5 декабря в Перми. Согласно прогнозу погоды вечером в городе ожидается до минус 17 градусов по Цельсию.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31635/

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