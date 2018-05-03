Матч "Локомотив" - "Зенит" не покажут по общедоступному телевидению

Центральный матч 29-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Зенит" не покажут по общедоступному телевидению.

В это время по каналу "Матч ТВ", который является основным вещателем матчей РФПЛ, покажут программу "Вэлкам ту Раша" (начало - в 16.25), а затем матч Единой лиги ВТБ ЦСКА - "Зенит" (16.55).

Отметим, что в предстоящей встрече 29-го тура железнодорожники в случае победы станут чемпионами. Питерцам для попадания в зону Лиги чемпионов также необходима победа - пока команда идет на четвертом месте, отставая от ЦСКА на 2 очка.

Матч "Локомотив" - "Зенит" пройдет в субботу, 5 мая, и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.