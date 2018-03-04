Матч "Локомотив" - "Спартак" не перенесут

По информации "СЭ", решение о том, что матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Спартаком" состоится, принято. Ранее сообщалось, что встреча может быть перенесена из-за снегопада в Москве.
– Угрозы матчу нет, зрителей стали запускать на территорию арены, игра состоится, – сказал "СЭ" источник, знакомый с ситуацией.
Игра "Локомотив" - "Спартак" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
Снегопад-дерби. Что происходит перед матчем "Локомотив" - "Спартак". LIVE!
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Верю в Крылья
Привет "свиным" из Самары........ помесите сегодня как положено..... второй подряд матч перенести вам уже не дадут......
17:31
М1967
Коли "Спартак" проиграет, то виноват будет снегопад :)
16:31
Don
ВВладимир, девочка, да успокойся уже)
16:06
ВВладимир
Ну как же так! Необходимо было, что бы спартачи не замерзли, матч отменить, а мясным присудить победу.
15:34
баламошка
Как бы сегодня Геркусу в рыло сегодня с трибун что-нибудь не прилетело.
15:15