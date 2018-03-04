15:10 | Футбол — РФПЛ

Матч "Локомотив" - "Спартак" не перенесут

5

По информации "СЭ", решение о том, что матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом​" и "Спартаком" состоится, принято. Ранее сообщалось, что встреча может быть перенесена из-за снегопада в Москве.

– Угрозы матчу нет, зрителей стали запускать на территорию арены, игра состоится, – сказал "СЭ" источник, знакомый с ситуацией.

Игра "Локомотив" - "Спартак" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Снегопад-дерби. Что происходит перед матчем "Локомотив" - "Спартак". LIVE!

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Как завершится матч 21-го тура чемпионата России "Локомотив" - "Спартак"?
Победой "Локомотива"
31.4%
Победой "Спартака"
47.5%
Вничью
21.0%
5
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (5)
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Верю в Крылья

Привет "свиным" из Самары........ помесите сегодня как положено..... второй подряд матч перенести вам уже не дадут......

17:31

М1967

Коли "Спартак" проиграет, то виноват будет снегопад :)

16:31

Don

ВВладимир, девочка, да успокойся уже)

16:06

ВВладимир

Ну как же так! Необходимо было, что бы спартачи не замерзли, матч отменить, а мясным присудить победу.

15:34

баламошка

Как бы сегодня Геркусу в рыло сегодня с трибун что-нибудь не прилетело.

15:15

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