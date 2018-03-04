Матч "Локомотив" - "Спартак" не перенесут

По информации "СЭ", решение о том, что матч 21-го тура чемпионата России между "Локомотивом​" и "Спартаком" состоится, принято. Ранее сообщалось, что встреча может быть перенесена из-за снегопада в Москве.

– Угрозы матчу нет, зрителей стали запускать на территорию арены, игра состоится, – сказал "СЭ" источник, знакомый с ситуацией.

Игра "Локомотив" - "Спартак" начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

Снегопад-дерби. Что происходит перед матчем "Локомотив" - "Спартак". LIVE!