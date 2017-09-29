Матч "Локомотив" - "Динамо" начнется с минуты молчания в память об Арифуллине

Матч 12-го тура чемпионата России между "Локомотивом" и "Динамо" начнется с минуты молчания в память о бывшем защитнике железнодорожников Алексее Арифуллине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РФПЛ. Арифуллин скончался 28 сентября в возрасте 46 лет от сердечной недостаточности. В составе "Локо" он выступал с 1989 по 2000 год, сыграв 287 матчей. На его счету три Кубка Росии, два серебра и две бронзы чемпионата страны. В составе "Динамо" же игрок завершил карьеру в сезоне-2001.

Встреча "Локомотив" - "Динамо" состоится 1 октября, начало - в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.