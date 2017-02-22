Матч "Крылья Советов" - "Локомотив" пройдет в Уфе

Игра 18-го тура чемпионата России между "Крыльями Советов" и "Локомотивом" состоится в Уфе, информирует пресс-служба самарцев. Отмечается, что такое решение было принято после настоятельной рекомендации членов комиссии по допуску футбольных полей для проведения матчей чемпионата, которые посетили стадион "Металлург".

Принимая такое решение, было принято во внимание, что заключительные матчи года на "Металлурге" прошли в сложных погодных условиях. Несмотря на комплекс работ, проведенных с полем в зимнее время, члены комиссии рекомендовали не проводить матч "Крыльев" с "Локомотивом" на стадионе "Металлург".

Матч состоится на стадионе "Нефтяник" в Уфе 5 марта и начнется в 14:00 по московскому времени.