Матч "Крылья Советов" – ЦСКА пройдет при аншлаге

"Крылья Советов" в Твиттере сообщили о том, что все билеты на матч 1-го тура чемпионата России против ЦСКА проданы. Встреча, которая состоится 31 июля на "Самара Арене", станет для волжской команды первой после возвращения в премьер-лигу.

"Все билеты на матч 1-го тура "Крылья Советов" – ЦСКА реализованы, – говорится в сообщении клуба. – Продажа абонементов возобновится со среды, 1 августа".

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