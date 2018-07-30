Матч "Крылья Советов" – ЦСКА пройдет при аншлаге

"Крылья Советов" в Твиттере сообщили о том, что все билеты на матч 1-го тура чемпионата России против ЦСКА проданы. Встреча, которая состоится 31 июля на "Самара Арене", станет для волжской команды первой после возвращения в премьер-лигу.
"Все билеты на матч 1-го тура "Крылья Советов" – ЦСКА реализованы, – говорится в сообщении клуба. – Продажа абонементов возобновится со среды, 1 августа".
Этим летом "Самара Арена" приняла 6 матчей чемпионата мира-2018. Вместимость арены составляет 44 918 мест.
"Крылья Советов" – ЦСКА: чемпионата России по футболу, 31 июля 2018 года, онлайн-трансляция матча – начало в 19.00 (время московское)
Все билеты на матч 1-го тура Крылья Советов - ЦСКА реализованы.– ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 30 июля 2018 г.
Продажа абонементов возобновится со среды, 1 августа.