Матч "Краснодар" - "Локомотив" и игры ЦСКА и "Динамо" в 6-м туре РПЛ судят арбитры из Санкт-Петербурга

Назначены арбитры на матчи 6-го тура чемпионата России. Встречу между "Краснодаром" и "Локомотивом", а также игры с участием ЦСКА и "Динамо" обслужат судьи из Санкт-Петербурга.

"Краснодар" - "Локомотив": судья - Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Максим Гаврилин (Владимир); резервный судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); инспектор - Фейзудин Эрзиманов (Московская область).

ЦСКА - "Урал": судья - Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Вячеслав Семенов (Гатчина), Адлан Хатуев (Грозный), резервный судья - Алексей Николаев (Москва); инспектор - Александр Колобаев (Москва).

"Динамо" - "Оренбург": судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Андрей Глот (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа), резервный судья - Сергей Карасев (Москва); инспектор - Сергей Мартынов (Москва).

"Ростов" - "Рубин": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья - Игорь Федотов (Москва); инспектор - Юрий Чеботарев (Краснодар).

"Крылья Советов" - "Анжи": судья - Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи - Тихон Калугин (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Игорь Панин (Дмитров); инспектор - Геннадий Куличенков (Тула).

"Енисей" - "Арсенал": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону); резервный судья - Алексей Матюнин (Москва); инспектор - Андрей Бутенко (Москва).

"Ахмат" - "Уфа": судья - Станислав Васильев (Ижевск); ассистенты судьи - Владислав Назаров (Невинномысск), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья - Виталий Мешков (Дмитров); инспектор - Юрий Баскаков (Московская область).

Ранее сообщалось, что центральный матч 6-го тура между "Зенитом" и "Спартаком" обслужит Владимир Москалев из Воронежа.

Все о чемпионате России - здесь