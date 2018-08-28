Матч "Енисей" - "Урал" пройдет в Красноярске

В Красноярске завершаются строительные работы на Центральном стадионе. Как сообщает портал sibnovosti.ru, с 4 июля прошлого года проведен целый комплекс реставрационных работ на объекте: удалены старые инженерные сети, отделочные слои стен, усилен фундамент существующих железо-бетонных конструкций, проведена перепланировка и отделка внутренних помещений, отремонтированы мачты освещения, после чего проведены работы по устройству гидроизоляции и новому покрытию трибун стадиона.

"По контракту реставрацию стадиона планировалось завершить 31 октября 2018 года, но сроки выполнения работ были сокращены на два месяца для максимально скорого проведения матчей футбольного клуба "Енисей" с командами Премьер-лиги в Красноярске. В течение всего летнего сезона осуществлялся соответствующий уход за газоном, а также устанавливались новые кресла для зрителей", – сообщили в министерстве спорта.

Вместимость трибун после проведения реставрации составит 15 тысяч мест. Центральному стадиону будет присвоена 1 категория, в соответствии с которой футбольная арена будет соответствовать всем требованиям. 23 сентября на обновленном стадионе "Енисей"​ сыграет с "Уралом".