Матч "Енисей" - "Ахмат" перенесен

Матч 16-го тура российской премьер-лиги между "Енисеем" и "Ахматом" пройдет на Центральном стадионе по решению РПЛ. Об этом сообщила пресс-служба красноярского клуба.

В заявлении отмечается, что клуб пытался создать комфортные условия для болельщиков и футболистов. Также сообщается, что вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам.

- ФК "Енисей" сделал все возможное для проведения игры с "Ахматом" в комфортных для болельщиков и футболистов условиях, но по решению Российской Премьер-Лиги данный матч состоится 1 декабря на Центральном стадионе. Вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам, - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

На прошлой неделе бюро исполкома РФС в виде исключения разрешило сибирякам принять грозненский клуб в красноярском манеже. Представители "Ахмата" в свою очередь резко негативно оценили такой шаг бюро исполкома и допустили, что клуб может бойкотировать игру.

Согласно пункту 6.5 регламента РПЛ, "при температуре воздуха ниже -15С или выше 35С за час до матча на высоте 1 метр в центре поля судья и представители команд принимают решение о проведении матча". По прогнозам, температура в Красноярске составит от -5 до -17.

ФК "Енисей" сделал все возможное для проведения игры с "Ахматом" в комфортных для болельщиков и футболистов условиях, но по решению Российской Премьер-Лиги данный матч состоится 1 декабря на Центральном стадионе.



Вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам. pic.twitter.com/SGFWrc4Rul – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 27 ноября 2018 г.

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