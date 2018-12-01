13:30 | Футбол — РПЛ

Матч "Енисей" – "Ахмат" не будет перенесен. Решение принято

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Матч 16-го тура чемпионата России по футболу "Енисей""Ахмат" пройдет в Красноярске в намеченный срок – игра, как и планировалось, начнется в 14.00 по московскому времени (18.00 по местному) и состоится на стадионе Центральный. Это окончательное решение. 

Замер температуры, произведенный на стадионе в Красноярске за час до начала встречи, показал "минус 13,9".

Ранее главный тренер "Ахмата" Рашид Рахимов заявил "СЭ", что не выпустит команду на поле, если температура будет ниже "минус 15". (Федор Успенский)

Енисей - Ахмат

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