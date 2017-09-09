Матч "Динамо" - "Зенит" покажут в 9 странах мира

Матч 9-го тура чемпионата России "Динамо" – "Зенит" покажут в 9 странах мира, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Босния и Герцеговина – SportKlub 2 Serbia

Кипр – Cytavision Sports 7

Македония – SportKlub 2 Serbia

Сербия – SportKlub 2 Serbia

Словения – Sportklub 2 Slovenia

Турция – Tivibu Spor 3

Хорватия – Sportklub 2 Croatia

Черногория – SportKlub 2 Serbia

Матч "Динамо" - "Зенит" пройдет в воскресенье, 10 сентября. Начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.

