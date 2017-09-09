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12:43 | Футбол — РФПЛ

Матч "Динамо" - "Зенит" покажут в 9 странах мира

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Матч 9-го тура чемпионата России "Динамо" – "Зенит" покажут в 9 странах мира, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Босния и Герцеговина – SportKlub 2 Serbia

Кипр – Cytavision Sports 7

Македония – SportKlub 2 Serbia

Сербия – SportKlub 2 Serbia

Словения – Sportklub 2 Slovenia

Турция – Tivibu Spor 3

Хорватия – Sportklub 2 Croatia

Черногория – SportKlub 2 Serbia

Матч "Динамо" - "Зенит" пройдет в воскресенье, 10 сентября. Начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
 

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2017-09-09-dinamo-zenit-match-pokazhut-v-makedonii-i-na-kipre.htm

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Avariyec

Прям футбольные державы все!!!

13:12

Serg19700

Звучит громко в 9 странах. А на самом деле Кипр, Турция и Югославия.

13:01

shpasic

Матч "Динамо" - "Зени" пройдет в воскресенье

12:54