Матч "Динамо" - "Зенит" покажут в 9 странах мира

Матч 9-го тура чемпионата России "Динамо" – "Зенит" покажут в 9 странах мира, сообщает официальный сайт питерского клуба.
Босния и Герцеговина – SportKlub 2 Serbia
Кипр – Cytavision Sports 7
Македония – SportKlub 2 Serbia
Сербия – SportKlub 2 Serbia
Словения – Sportklub 2 Slovenia
Турция – Tivibu Spor 3
Хорватия – Sportklub 2 Croatia
Черногория – SportKlub 2 Serbia
Матч "Динамо" - "Зенит" пройдет в воскресенье, 10 сентября. Начало - в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.
Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2017-09-09-dinamo-zenit-match-pokazhut-v-makedonii-i-na-kipre.htm
Avariyec
Прям футбольные державы все!!!
13:12
Serg19700
Звучит громко в 9 странах. А на самом деле Кипр, Турция и Югославия.
13:01
shpasic
Матч "Динамо" - "Зени" пройдет в воскресенье
12:54