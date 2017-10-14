Матч "Динамо" – "СКА-Хабаровск" посетило 3 632 зрителя

На матче 13-го тура чемпионата России "Динамо" – "СКА-Хабаровск", который прошел на "Арене Химки", было 3 632 зрителя.

Это крайне низкий показатель, если сравнивать с предыдущими домашними матчами бело-голубых. Напомним, что обе команды в прошлом сезоне выступали в ФНЛ.

Сама арена вмещает 18 636 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр (6 матчей) "Динамо" – 9 589 зрителя.

Если не учитывать встречи с топ-командами: "Спартаком" (17 133), "Зенитом" (11 518) и ЦСКА (10 427), то на матчи с "Уралом" (6 853), "Амкаром" (5 423) и "Уфой" (6 179) в среднем приходило 6 152 зрителя.

"Динамо" - "СКА-Хабаровск": будет ли антирекорд посещаемости? фото, видео