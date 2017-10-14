16:40 | Футбол — РФПЛ

Матч "Динамо" – "СКА-Хабаровск" посетило 3 632 зрителя

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Сегодня. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;СКА-Хабаровск&quot; - 2:0. 18-я минута. Алексей КОЗЛОВ прервал безголевую серию бело-голубых, которые не забивали с 20 августа.Как выглядит ФНЛ. Это показали "Динамо" и Хабаровск

 

На матче 13-го тура чемпионата России "Динамо""СКА-Хабаровск", который прошел на "Арене Химки", было 3 632 зрителя.

Это крайне низкий показатель, если сравнивать с предыдущими домашними матчами бело-голубых. Напомним, что обе команды в прошлом сезоне выступали в ФНЛ.

Сама арена вмещает 18 636 зрителей. Средняя посещаемость домашних игр (6 матчей) "Динамо" – 9 589 зрителя.

Если не учитывать встречи с топ-командами: "Спартаком" (17 133), "Зенитом" (11 518) и ЦСКА (10 427), то на матчи с "Уралом" (6 853), "Амкаром" (5 423) и "Уфой" (6 179) в среднем приходило 6 152 зрителя.

 

"Динамо" - "СКА-Хабаровск": будет ли антирекорд посещаемости? фото, видео

Динамо М - СКА-Хабаровск

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 13-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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wedes

Журналисты, фотографы, сотрудники стадиона...

17:09

maslo

Пасаны, я не москвич , но мля обидно. Почему так мало фанов? Очень жаль...

17:04

shpasic

супер! нужно ещё Торпедо вернуть в вышку!

16:52