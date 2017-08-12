Матч ЦСКА - "Спартак" посетило 24 тысячи человек

Центральный матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА – "Спартак" (2:1) посетило 24 тысячи зрителей, сообщает официальный сайт РФПЛ. Напомним, что "ВЭБ Арена", домашний стадион армейцев, вмещает 30 тысяч человек.

Этот результат позволил ЦСКА подняться на четвертое место в турнирной таблице. Команда Массимо Карреры идет восьмой. Напомним, что в прошлом сезоне армейцы проиграли "Спартаку" обе встречи в премьер-лиге.

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