22:06 | Футбол — РФПЛ

Матч ЦСКА - "Спартак" посетило 24 тысячи человек

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Центральный матч 6-го тура чемпионата России ЦСКА"Спартак" (2:1) посетило 24 тысячи зрителей, сообщает официальный сайт РФПЛ. Напомним, что "ВЭБ Арена", домашний стадион армейцев, вмещает 30 тысяч человек.

Этот результат позволил ЦСКА подняться на четвертое место в турнирной таблице. Команда Массимо Карреры идет восьмой. Напомним, что в прошлом сезоне армейцы проиграли "Спартаку" обе встречи в премьер-лиге.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Millwall82

И это стадион на 35 тысяч?????? И это якобы дерби?????

22:11