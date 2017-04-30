Матч ЦСКА - "Спартак" не собрал аншлаг

Официальный аккаунт "Твиттер" ЦСКА сообщил о количестве зрителей на матче 26-го тура чемпионата России против "Спартака".
На игре присутствуют 27352 зрителя. Таким образом, армейцы не смогли собрать аншлаг. Стадион ЦСКА вмещает 30 тысяч человек.
На матче сегодня присутствуют 27352 зрителей! #ЦСКАСпартак pic.twitter.com/8VFyLLu9op– ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 30 апреля 2017 г.
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2 популярных московских клуба)
18:44
waleriy
Итак ясно было . На коней ходит 13 тысяч , а остальное болельщики против коней.
18:06
Kanidzha
Дек все картошку сажають)))))))))))))
17:46