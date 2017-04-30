Матч ЦСКА - "Спартак" не собрал аншлаг

Официальный аккаунт "Твиттер" ЦСКА сообщил о количестве зрителей на матче 26-го тура чемпионата России против "Спартака".

На игре присутствуют 27352 зрителя. Таким образом, армейцы не смогли собрать аншлаг. Стадион ЦСКА вмещает 30 тысяч человек.