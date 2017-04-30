17:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Матч ЦСКА - "Спартак" не собрал аншлаг

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Официальный аккаунт "Твиттер" ЦСКА сообщил о количестве зрителей на матче 26-го тура чемпионата России против "Спартака".

На игре присутствуют 27352 зрителя. Таким образом, армейцы не смогли собрать аншлаг. Стадион ЦСКА вмещает 30 тысяч человек.

Трансляция матча ЦСКА – "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 26-й тур. ЦСКА - "Спартак"
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КОММЕНТАРИИ (3)
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asc0002

2 популярных московских клуба)

18:44

waleriy

Итак ясно было . На коней ходит 13 тысяч , а остальное болельщики против коней.

18:06

Kanidzha

Дек все картошку сажають)))))))))))))

17:46