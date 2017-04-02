Матч ЦСКА - "Крылья" посетит космонавт, посол ЧМ-2018

На матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА - "Крылья Советов" будет присутствовать космонавт, посол Самары на чемпионате мира-2018 Олег Кононенко, сообщает официальный сайт клуба. На игре, которая пройдет на "ВЭБ-Арене", ожидается порядка 12 тысяч зрителей, из которых около 300 поддержат гостей.

Игра ЦСКА - "Крылья Советов" состоится сегодня, начало - в 16.30 по московскому времени.

Российский космонавт и посол Самары на ЧМ-2018 Олег Кононенко на матче с ЦСКА приехал поддержать родные "Крылья" pic.twitter.com/2aVJ9slSFF – ПФК Крылья Советов (@fckssamara) 2 апреля 2017 г.

Трансляция матча ЦСКА - "Крылья Советов"