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Матч ЦСКА - "Крылья" посетит космонавт, посол ЧМ-2018

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На матче 21-го тура чемпионата России ЦСКА - "Крылья Советов" будет присутствовать космонавт, посол Самары на чемпионате мира-2018 Олег Кононенко, сообщает официальный сайт клуба. На игре, которая пройдет на "ВЭБ-Арене", ожидается порядка 12 тысяч зрителей, из которых около 300 поддержат гостей. 

Игра ЦСКА - "Крылья Советов" состоится сегодня, начало - в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Крылья Советов"

Дополнительная информация

http://www.kc-camapa.ru/cgi-bin/newsprn.cgi?14733

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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