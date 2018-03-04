12:04 | Футбол — РФПЛ

Матч "Арсенал" - "Ахмат" состоится, несмотря на снегопад

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Матч 21-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Ахмат" состоится сегодня, как и было запланировано. Накануне в Туле был сильный снегопад, и сейчас рабочие готовят поле и трибуны стадиона в Туле.

"Вчера в Туле был снегопад, но матч "Арсенал" - "Ахмат" состоится! Такое решение принято на предматчевом совещании. Техника работает, поле и стадион готовят к матчу", - говорится в сообщении "Арсенала" в Твиттере.

Матч "Арсенал" - "Ахмат" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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A16

Да, город капитально завалило снегом. Респект, если смогут очистить стадион от снега.

13:26

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