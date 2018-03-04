Матч "Арсенал" - "Ахмат" состоится, несмотря на снегопад

Матч 21-го тура чемпионата России "Арсенал" - "Ахмат" состоится сегодня, как и было запланировано. Накануне в Туле был сильный снегопад, и сейчас рабочие готовят поле и трибуны стадиона в Туле.

"Вчера в Туле был снегопад, но матч "Арсенал" - "Ахмат" состоится! Такое решение принято на предматчевом совещании. Техника работает, поле и стадион готовят к матчу", - говорится в сообщении "Арсенала" в Твиттере.

Вчера в Туле был снегопад, но матч @pfc_arsenal vs @akhmatgrozny состоится! Такое решение принято на предматчевом совещании. Техника работает, поле и стадион готовят к матчу. Начало в 19.00. – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 4 марта 2018 г.

Матч "Арсенал" - "Ахмат" начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию встречи.