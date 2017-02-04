Матч "Анжи" - "Элязыгспор" был прерван из-за потасовки футболистов

"Анжи" не доиграл товарищеский матч против турецкого клуба "Элязыгспор", сообщает твиттер махачкалинской команды. В первом тайме (0:0) игра была прервана из-за потасовки футболистов.

"После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят. Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники как по команде набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных Элязыгспора. Главный тренер "Анжи" принял решение увести команду в раздевалку", – говорится в твиттере команды.