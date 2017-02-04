Матч "Анжи" - "Элязыгспор" был прерван из-за потасовки футболистов

"Анжи" не доиграл товарищеский матч против турецкого клуба "Элязыгспор", сообщает твиттер махачкалинской команды. В первом тайме (0:0) игра была прервана из-за потасовки футболистов.
"После пропущенного гола игроки турецкой команды стали вести себя неоправданно агрессивно и всячески провоцировали наших ребят. Потасовка завязалась после успешного отбора мяча Хадарцевым. Соперники как по команде набросились на Батраза. На поле моментально оказалась вся скамейка запасных Элязыгспора. Главный тренер "Анжи" принял решение увести команду в раздевалку", – говорится в твиттере команды.
Напомним, несколько лет назад контрольный матч с этим же соперником также завершился массовой потасовкой. #АнжиЭлязыгспор– ФК "Анжи" (@fc_anji) 4 февраля 2017 г.
Басист
Видимо, матч начался при счете -1:0 (минус один : ноль)
09:42
Энвер
Лэээ, ну зачэм драться-то? Взат и кинжял зарэзат жиесть!
01:42
varelik
Элязыгспор нашли с кем играть. лучше б с нефтехимиком сыграли
01:26
ненавистник_политпроектов
Господа из СЭ, какой 0:0, если черным по белому написано, что "после пропущенного гола".. Когда же у вас начнут работать профессионалы? Я понимаю, что теперь у вас художественная гимнастика в приоритете вместо футбола. Но не до такой же степени!
20:38 4 февраля
Thomas_Boy
Надо Сержа выбрать Президентом. При нем будем со всеми воевать. Даже с пингвинами за Антарктику. Пингвины же всегда были нашими врагами. К тому же они черно-белые, а Сержа это наверняка не устроит.
20:23 4 февраля
serzheo
400 лет - война каждые лет 20. Надобно забрать проливы, что хотели сделать еще в первую, и забыть про басурман.
20:14 4 февраля
Ковтун
На те же грабли?
20:01 4 февраля
EVIL915
Точку на рынке не поделили...
20:01 4 февраля
serzheo
Вот так вот, не жили вместе - не стоит и начинать. Историю не обманешь.
19:52 4 февраля
баламошка
Значит всё-таки не договорились по поводу создания совместной террористической организации.
19:46 4 февраля