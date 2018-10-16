Мать участника скандала с Кокориным и Мамаевым: "Водитель оскорбил первым"

Мать Александра Протасовицкого, арестованного за участие в драке вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым, заявила, что водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук спровоцировал конфликт, оскорбив ее сына.

- Сын с Пашей дружит 22 года, мы хорошо знаем семью Паши, ведь они росли в одном городе, - цитирует "МК" маму Александра. - Сашу обвиняют в первой драке – с водителем журналистки Первого канала Ольги Ушаковой. Он нам сказал, что этот шофер его первый оскорбил. У Саши самого фингал под глазом. Во второй ситуации с чиновником Денисом Паком он не участвовал.

Напомним, Кокорин и Мамаев были заключены под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн