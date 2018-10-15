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Мать Кокорина: "Вы реально не понимаете. Это катастрофа всей моей жизни"

Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"
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Светлана Кокорина, мать игрока "Зенита" Александра Кокорина, назвала арест сына катастрофой. Футболист утром 11 октября вместе с братом Кириллом, полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и еще двумя друзьями изибили трех человек в Москве.

- Для вас это шоу, и вы реально не понимаете. А для меня это катастрофа всей моей жизни, - заявила Светлана в эфире "Первого канала".

Тверской суд Москвы арестовал Александра и Кирилла Кокориных, а также Мамаева до 8 декабря. Наказание футболисты отбывают в "Бутырке". Им инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц, за что можно получить тюремный срок. 

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