Мать Еременко: "В газетах о Романе до сих пор пишут неправду"

Нелия Еременко, мать полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, уверена, что ее сын наказан несправедливо. Напомним, что хавбек был дисквалифицирован УЕФА на два года после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина.

– Мы не отвечали на телефонные звонки, я впервые высказываю свою точку зрения по этому вопросу, – цитирует Vasabladet Нелию Еременко. – Мы старались не читать газеты и не делаем этого сейчас, потому что там еще пишут не соответствующие действительности вещи. Я знаю своего сына, знаю, кто он.

Пока сыгран первый тайм, потом будет второй, возможно, дополнительное время. Я знаю, что у Романа светлое будущее. После плохого дня снова будет светить солнце. Поэтому жизнь так интересна. Мы все время становимся сильнее.