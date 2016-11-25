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Мать Еременко: "В газетах о Романе до сих пор пишут неправду"

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Нелия Еременко, мать полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко, уверена, что ее сын наказан несправедливо. Напомним, что хавбек был дисквалифицирован УЕФА на два года после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина.

 
14 сентября. Леверкузен. "Байер" - ЦСКА - 2:2. Эмоции Романа ЕРЕМЕНКО в матче, в котором он помог команде уйти от поражения и после которого провалил допинг-тест.Еременко, как Марадона: вне игры за кокаин

– Мы не отвечали на телефонные звонки, я впервые высказываю свою точку зрения по этому вопросу, – цитирует Vasabladet Нелию Еременко. – Мы старались не читать газеты и не делаем этого сейчас, потому что там еще пишут не соответствующие действительности вещи. Я знаю своего сына, знаю, кто он.

Пока сыгран первый тайм, потом будет второй, возможно, дополнительное время. Я знаю, что у Романа светлое будущее. После плохого дня снова будет светить солнце. Поэтому жизнь так интересна. Мы все время становимся сильнее.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serenky25

Она сама под кокаином походу. Судя по высказываниям.

22:53

serenky25

Такое ощущение что она тоже под кока ином.

22:51

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