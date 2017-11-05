Массовая потасовка игроков в матче "Спартак" - "Уфа". Видео

На 50-й минуте встречи матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" произошел конфликт между игроками обеих команд. Защитник гостей Денис Тумасян сфолил в центре поля на нападающем красно-белых Луизе Адриану, и бразилец попытался лягнуть оппонента ногами.

Тумасян выразил недовольство действиями форварда, после чего за своего одноклубника вступился защитник Георгий Джикия. К месту событий подбежал форвард уфимцев Силвестр Игбун и толкнул Джикию, после чего стычка нескольких футболистов переросла в массовую потасовку с участием практически всех игроков.

По итогам эпизода главный арбитр встречи вынес предупреждения Луизу Адриану и Силвестру Игбуну.

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа"