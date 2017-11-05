20:18 | Футбол — РФПЛ

Массовая потасовка игроков в матче "Спартак" - "Уфа". Видео

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На 50-й минуте встречи матча 16-го тура чемпионата России "Спартак""Уфа" произошел конфликт между игроками обеих команд. Защитник гостей Денис Тумасян сфолил в центре поля на нападающем красно-белых Луизе Адриану, и бразилец попытался лягнуть оппонента ногами.

Тумасян выразил недовольство действиями форварда, после чего за своего одноклубника вступился защитник Георгий Джикия. К месту событий подбежал форвард уфимцев Силвестр Игбун и толкнул Джикию, после чего стычка нескольких футболистов переросла в массовую потасовку с участием практически всех игроков.

По итогам эпизода главный арбитр встречи вынес предупреждения Луизу Адриану и Силвестру Игбуну.

Трансляция матча "Спартак" – "Уфа"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (5)
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vanmikishin

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20:46

ЖарКонь

and0508=== лучше до игры

20:33

ЖарКонь

Все по заветам коней у Богданыча- не умеешь выиграть честно-хами

20:32

and0508

Адриану в каждый игре можно давать красную

20:29

pafalex

А почему лягнувшего не удалили?.. чистая красная карточка!!!

20:25