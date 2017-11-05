Массовая потасовка игроков в матче "Спартак" - "Уфа". Видео

На 50-й минуте встречи матча 16-го тура чемпионата России "Спартак" – "Уфа" произошел конфликт между игроками обеих команд. Защитник гостей Денис Тумасян сфолил в центре поля на нападающем красно-белых Луизе Адриану, и бразилец попытался лягнуть оппонента ногами.
Тумасян выразил недовольство действиями форварда, после чего за своего одноклубника вступился защитник Георгий Джикия. К месту событий подбежал форвард уфимцев Силвестр Игбун и толкнул Джикию, после чего стычка нескольких футболистов переросла в массовую потасовку с участием практически всех игроков.
По итогам эпизода главный арбитр встречи вынес предупреждения Луизу Адриану и Силвестру Игбуну.
Трансляция матча "Спартак" – "Уфа"
Драка в матче #СпартакУфа! https://t.co/ysXEHnNVqq pic.twitter.com/7PfwyqPiXn– Спорт-Экспресс (@sportexpress) 5 ноября 2017 г.
vanmikishin
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20:46
ЖарКонь
and0508=== лучше до игры
20:33
ЖарКонь
Все по заветам коней у Богданыча- не умеешь выиграть честно-хами
20:32
and0508
Адриану в каждый игре можно давать красную
20:29
pafalex
А почему лягнувшего не удалили?.. чистая красная карточка!!!
20:25