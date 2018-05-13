17:30 | Футбол — РФПЛ

"Массимо, ты русский мужик!" Каррера 20 минут фотографировался с фанатами. Видео

Сегодня. Москва. "Спартак" - "Динамо" - 0:1. Массимо КАРРЕРА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Сегодня. Москва. "Спартак" - "Динамо" - 0:1. Массимо КАРРЕРА. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера покинул "Открытие Арену" только через полтора часа после финального свистка матча 30-го тура РФПЛ с "Динамо" (0:1). В том числе по той причине, что долгое время раздавал автографы болельщикам.

Один из них, пожилой мужчина, обратился к итальянцу с просьбой расписаться на запястье и произнес: "Массимо, ты русский мужик! Молодец! Так и действуй!" (Филипп ПАПЕНКОВ)

Массимо Каррера: "Плохой сезон. И в этом виноват я" // 
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Спартак М - Динамо М

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 30-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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wam

Каррере надо пахать денно и нощно с командой , а не автографы раздавать. В следующим сезоне с такой игрой эти "кумиры" его же и викинут.

17:55

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