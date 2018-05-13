"Массимо, ты русский мужик!" Каррера 20 минут фотографировался с фанатами. Видео

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера покинул "Открытие Арену" только через полтора часа после финального свистка матча 30-го тура РФПЛ с "Динамо" (0:1). В том числе по той причине, что долгое время раздавал автографы болельщикам.
Один из них, пожилой мужчина, обратился к итальянцу с просьбой расписаться на запястье и произнес: "Массимо, ты русский мужик! Молодец! Так и действуй!" (Филипп ПАПЕНКОВ)
Массимо Каррера: "Плохой сезон. И в этом виноват я" //
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Пожилой мужик попросил Массимо расписаться на руке со словами: "Ты молодец! Так и действуй!" pic.twitter.com/Ivqp6fQh8O– Филипп Папенков (@PippoGranato) 13 мая 2018 г.
wam
Каррере надо пахать денно и нощно с командой , а не автографы раздавать. В следующим сезоне с такой игрой эти "кумиры" его же и викинут.
17:55