"Массимо, ты русский мужик!" Каррера 20 минут фотографировался с фанатами. Видео

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера покинул "Открытие Арену" только через полтора часа после финального свистка матча 30-го тура РФПЛ с "Динамо" (0:1). В том числе по той причине, что долгое время раздавал автографы болельщикам.

Один из них, пожилой мужчина, обратился к итальянцу с просьбой расписаться на запястье и произнес: "Массимо, ты русский мужик! Молодец! Так и действуй!" (Филипп ПАПЕНКОВ)

Массимо Каррера: "Плохой сезон. И в этом виноват я" //

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