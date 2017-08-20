Массимо Карреры: "Перестановки в составе? Это не из-за разочарования в игроках"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что его команда смотрелась хорошо в первом тайме субботней игры 7-го тура чемпионата России против "Локомотива" (3:4). Специалист подчеркнул, что ротирует состав команды не из-за разочарования в некоторых игроках.

– Мы хорошо провели первый тайм, несмотря на допущенные ошибки, – сказал в эфире программы "После футбола" Каррера. – У наших ворот были опасные моменты, но мы хорошо контролировали мяч, да и счет был 2:0 в нашу пользу. Первый тайм нам удался.

Перестановки в составе? Это не разочарование в игроках. Есть различные ситуации, возникающие во время ежедневных тренировок. Я анализирую происходящее и делаю выбор. За это мне и платят. Понятно, что иногда выбор бывает неверный.

Что со "Спартаком"? Ждем ответов от Карреры