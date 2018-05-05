21:48 | Футбол — РФПЛ

Массимо Каррера: "Зобнин вернулся на тот уровень, который был у него до травмы"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после матча 29-го тура чемпионата России против "Ростова" (2:0) отметил, что полузащитник Роман Зобнин вернулся на прежний уровень. 

- Вас не смущают ошибки Селихова на выходах?

- Все ошибаются. Я не вижу здесь проблем. Может, у него есть психологические затруднения, я не знаю. Но думаю, Селихов провел хороший матч.

- Сегодня Зобнин провел классную игру, особенно в атаке. Он уже полностью избавился от психологических проблем после тяжелой травмы колена?

- После такой травмы, которую он получил, нельзя сразу вернуться на прежний уровень. Нужны тренировки и матчи, нужно время. Думаю, теперь Роман вернулся на тот уровень, который у него был до травмы. Он очень важный футболист и для нас, и для сборной. Я рад, что он у нас. (Михаил ГОНЧАРОВ)

Спартак М - Ростов

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 29-й тур. "Локо" - "Зенит" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (2)
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tagov

В ситуации со вторым голом когда с мячом был Зобнин он не стал отыгрывать назад как сделали бы по нынешней игре все спартачи. Рома пошел на обострение и в финале был гол Промеса. Такой игры как раз не хватало Спартаку.

22:17

kavil

Именно Зобнин был лучшим сегодня!

22:03

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