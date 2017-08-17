Массимо Каррера: "Зобнин отлично работает, но чудес не бывает"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что полузащитнику Роману Зобнину еще нужно время, чтобы полностью восстановиться от травмы, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он также добавил, что Идриса Самбу и Сильванус Нимели, которые сегодня тренировались с красно-белыми, не выйдут на поле в матче 7-го тура чемпионата России против "Локомотива".

– Когда заканчивалась открытая часть тренировки, на поле вышли Самбу и Нимели. Стоит ли ждать, что они получат шанс, ведь травмирован Зе Луиш?

– Нет, потому что у меня есть Мельгарехо, Бакаев, Давыдов.



– Сегодня на поле выходил Зобнин. Как вам темпы его восстановления?

– Он отлично работает, но чудес не бывает. Еще нужно время.

Напомним, что Зобнин получил повреждение 5 июня в товарищеском матче сборной против Венгрии (3:0). У футболиста были диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности.

Матч "Спартак" - "Локомотив" пройдет 19 августа и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.