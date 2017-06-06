Массимо Каррера: "Зобнин обязательно должен выступить на чемпионате мира-2018"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" заявил, что травма полузащитника Романа Зобнина – серьезная потеря для красно-белого клуба. Футболист получил травму по ходу товарищеского матча сборной России против команды Венгрии (3:0). У 23-летнего игрока диагностированы повреждения боковой и крестообразной связок коленного сустава разной степени выраженности. Он пропустит порядка 4,5 – 5 месяцев.

– Сколько пропустит Зобнин?

– Подобная травма может выбить на срок около полугода, – сказал Каррера. – Сейчас рано говорить о точных сроках восстановления. Но Зоба – молодой и полный сил человек, так что, надеюсь, что с минимальными потерями выйдет из этой непростой ситуации. Роман должен обязательно выступить на чемпионате мира-2018 в Москве, так что долго болеть ему не придется: у него просто нет такой возможности. Для "Спартака" это серьезная потеря, нам будет не хватать Зобнина. Но сейчас главное – здоровье футболиста.

Полное интервью Массимо Карреры //

Зобнин пропустит Кубок конфедераций //

Трансляция матча Венгрия – Россия //

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