Массимо Каррера: "Знаете, как я выяснил, что "уволил водителя"? Переводчик рассказал"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что прежний водитель клуба Валентин Терентьев был уволен не по его инициативе.

– Что из написанного расстроило больше всего? В прошлом сезоне, когда мы были первыми в турнирной таблице фактически с начала чемпионата, многие говорили: "Игры у "Спартака" не видно, команда выглядит плохо", - цитирует Карреру "Чемпионат". - Конечно, неприятно, когда о твоей команде так говорят. Обидно, что люди тогда не замечали нашей заслуги в успехах "Спартака".

Еще расстроила глупость о том, что я уволил водителя автобуса... Знаешь, как я узнал об этой истории? Был на базе, мне позвонил переводчик, который услышал новость по радио, и спросил, действительно ли я уволил водителя. Спрашиваю: "Кого, Юру?". Это мой личный водитель. "Нет, водителя автобуса", – отвечает переводчик. А я сам узнаю эту информацию от него, понимаешь?

– А какой смысл водителю врать? Он сам сказал, что в офисе клуба ему сообщили, мол, это было решение Карреры.

– Здесь я не могу ответить. Но скажу, что в прошлом году была и другая история. Я дал игрокам свои рекомендации по питанию. Какие-то блюда не рекомендовал есть, потому что это вредно. После этого люди шли к доктору и слышали: "Я бы тебе разрешил, но тренер не хочет".

– Кстати, о докторе: Лю тоже не вы увольняли?

– Нет. Лю состоял в медицинском штабе. Ко мне подходил доктор Вартапетов, мы общались на эту тему. Единственное, что я ему ответил: "Делайте, как считаете правильным. Если Лю нужен не каждый день, а должен приезжать несколько раз в неделю, пожалуйста. Меня больше интересует мой тренерский штаб". Насколько я знаю, Лю не выгнали, а предложили приезжать по необходимости. Предполагаю, что он не принял эти условия. Но разве я виноват, разве его уволил я? Могу отвечать только за свои решения и поступки, что я и делаю. Остальное – не в моей компетенции.