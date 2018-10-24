Массимо Каррера: "Журналисты, стреляющие в спину? Они были, есть и будут"

Экс-главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал работу журналистов, писавших о клубе во время его работы в России.

- У вас в России были журналисты-снайперы, которые стреляли вам в спину?

- Они были, есть и будут. Так работает в футболе, в политике, где хотите. Это правила игры. Если ты играешь, то принимаешь эти правила. Мне приятно, когда журналисты говорят душевно. Если о тебе говорят, значит, ты заслуживаешь, чтобы про тебя говорили – не важно, хорошо говорят или плохо. (Александр Рогулев)

22 октября было объявлено об уходе 54-летнего Карреры с поста главного тренера "Спартака". Итальянский специалист возглавлял команду с лета 2016 года. Под руководством Карреры красно-белые выиграли чемпионат России сезона-2016/17 и Суперкубок России-2017.

В текущем сезоне "Спартак" после 11 туров занимает 7-е место в РПЛ, имея в активе 18 очков.

Все о чемпионате России - здесь