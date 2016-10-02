18:44 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Массимо Каррера: "Зенит" - самая сильная команда в чемпионате"

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Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Зенита" (2:4) в гостевом матче 9-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда не смогла хорошо воспользоваться всеми голевыми моментами. По мнению Карреры, его подопечные уступили сильнейшей команде чемпионата.

– Что скажете о судействе в концовке встречи?

– Судейство бывает разное. Сегодня мы играли с очень сильной командой, с самой сильной в чемпионате России.

– После 70-й минуты команды не хватало сил и эмоций бежать вперед, что случилось?

– Ничего не случилось – нам забили третий гол, мы не смогли больше держать некие позиции.

– В первом тайме вы даже переиграли соперника по владению мячом. Какова была задумка, чего не хватило?

– В футболе побеждает не тот, кто больше владеет мячом, а тот, кто больше забивает.

– Так чего не хватило в игровом плане?

– Не смогли хорошо воспользоваться голевыми моментами, надо работать над этим.

– После поражения в матче от "Уфы" вы сказали, что сожжете классический костюм, в котором были на матче. Что будете делать с этим спортивным костюмом?

– Это была шутка. Сейчас есть возможность отдохнуть и поработать, чтобы изменить ситуацию.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"

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КОММЕНТАРИИ (10)
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AK-85

Да, молодец Массимо. И игра Спартака понравилась и про судейство ни слова. Это болельщикам можно про судейство сказать, главному не стоит. Дима наверняка бы высказался на эту тему.

19:38

Slim Taller

sergant89, очнись.После матча в Израиле были уже другие игры.

19:15

onlywhitespartak

Sergant89 ты вообще понимаешь что несешь ? Во первых бомжи играли с аз и выиграли 5-0 во вторых это не оправдание , а достойный ответ , а арбитр конченный кто разберается в футболе это понимает ! Пенальти были и дело не в них ! А в том что во первых он посадил команду на свисток и все моменты судил в пользу зенита при равной игре этого бывает достаточно !

19:06

sergant89

Ни фига подобного. Во первых Зенит играл через 2 дня после сложнейшего матча в Израиле где они отыгрывались с 0-3. Во вторых Зенит сейчас намного слабее прошлогодней команды и в атаке без Халка и в защите без Гарая. Каррера пытается оправдаться за 3 поражение подряд, знает что его Алень обратно подсиживает.

19:02

ki

и арбитр мог бы и не помогать питерским, они и так бы на победу наиграли.

19:01

ki

все верно сказал. играли хорошо, но ничья была бы удачей.

19:01

зенит-супер-чемпион

истину глаголет.свинарник повержен.

19:01

onlywhitespartak

Масимо красавчик , не слово про судейство , хотя это полный беспредел , а игра была хорошая , не то что при Алене ! Представляю чтобы будулай сказал

18:53

Jean4

После Ростова и цска, думаю Каррера по другому запоет.)

18:52

shpasic

жалко, Массимо, что тебя скоро выгонят.

18:52

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