Массимо Каррера: "Зенит" - самая сильная команда в чемпионате"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Зенита" (2:4) в гостевом матче 9-го тура чемпионата России в эфире телеканала "Наш футбол" подчеркнул, что команда не смогла хорошо воспользоваться всеми голевыми моментами. По мнению Карреры, его подопечные уступили сильнейшей команде чемпионата.

– Что скажете о судействе в концовке встречи?

– Судейство бывает разное. Сегодня мы играли с очень сильной командой, с самой сильной в чемпионате России.

– После 70-й минуты команды не хватало сил и эмоций бежать вперед, что случилось?

– Ничего не случилось – нам забили третий гол, мы не смогли больше держать некие позиции.

– В первом тайме вы даже переиграли соперника по владению мячом. Какова была задумка, чего не хватило?

– В футболе побеждает не тот, кто больше владеет мячом, а тот, кто больше забивает.

– Так чего не хватило в игровом плане?

– Не смогли хорошо воспользоваться голевыми моментами, надо работать над этим.

– После поражения в матче от "Уфы" вы сказали, что сожжете классический костюм, в котором были на матче. Что будете делать с этим спортивным костюмом?

– Это была шутка. Сейчас есть возможность отдохнуть и поработать, чтобы изменить ситуацию.

Трансляция матча "Зенит" - "Спартак"