Массимо Каррера: "Зенит" никого не купил? Значит у него много сильных игроков"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции после ничьей в матче 6-го тура премьер-лиги с "Зенитом" (0:0) прокомментировал трансферную активность сине-бело-голубых, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Гоша ЧЕРНОВ

– Вы удивлены тем, что "Зенит" не подписал ни одного новичка в летнее трансферное окно? – вопрос Каррере.

– Значит, у него много сильных игроков.

– Почему вы выбрали именно такой состав? Кажется, вы рисковали, когда ставили молодых Рассказова и Ломовицкого на один фланг...

– Это для вас этот выбор был рискованным, потому что вы не видите, что они делают на тренировках. Они вышли на поле, потому что готовы играть против любого соперника.

– Почему Педро Роша вышел на левом фланге. Как вы прокомментируете то, что написал Ханни в Твиттере?

– Я ставлю игроков на поле, исходя из их пользы в матчах с определенными соперниками. Я ставлю игроков, которые не просто симпатичны для меня. Все они – как сыновья. Я не смотрю на их возраст.

– Есть ли возможность у вас кого-то взять из "Спартака"?

– По возможности я все время посещаю матчи "Спартака-2", интересуюсь игроками. Но нужно подпускать молодежь к основе, когда она готова к этому.