Массимо Каррера: "Зе Луиш получил ушиб, но готов сыграть против ЦСКА"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера на пресс-конференции в преддверии матча 6-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что нападающий Зе Луиш получил на тренировке ушиб, однако будет готов сыграть с армейцами, передает из Тарасовки корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ. Он также добавил, что для него нет разницы, где играть дерби – дома или в гостях.

- Вы обращаете внимание на детали. Для вас между матчами "Спартака" и ЦСКА на "Открытие Арене" и на 3-й Песчаной улице есть разница? – вопрос Каррере.

- Дерби - очень особенный матч, разницы нет. Абсолютно неважно, дома ты играешь или на выезде. По крайней мере так думаю я.

- Все ли готовы сыграть в дерби? Почему тренировку покинул досрочно Зе Луиш?

- Все хорошо со всеми. Зе покинул поле, потому что получил ушиб. Но он готов сыграть.

- Cтоит ли ждать снова большой ротации в составе?

- Думаю, какие-то изменения будут, но в порядке вещей.

Напомним, матч ЦСКА – "Спартак" состоится в субботу, 12 августа, на "Арене ЦСКА". Игра начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

"Спартак" перед дерби. Live из Тарасовки