Массимо Каррера: "Зе Луиш не играл с первых минут с "Зенитом" из-за проблем с коленом"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера заявил, что в тактике на матч 4-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:5) не было ничего необычного, передают из Тарасовки корреспонденты "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ и Михаил ГОНЧАРОВ. Также он отметил, что поражения не могут быть своевременными.

– Почему выбрали именно такую такую тактику на матч с "Зенитом"? Не считаете ошибкой невыход Зе Луиша с первых минут?

– Зе Луиш не играл с "Зенитом" с первых минут, потому что на неделе у него была проблема с коленом. Не хотел им рисковать. Мы играли по 4-2-3-1, как и обычно. В фазе без мяча мы играли 4-1-4-1, как и с "Краснодаром".

– Можно ли сказать, что поражение вышло своевременным, ведь скоро играть с ЦСКА?

– Поражения никогда не бывают кстати. Безусловно, из таких неудач нужно делать выводы. Они могут быть полезны, если позитивно к ним подходить. Мы проанализировали все допущенные ошибки, надеюсь, больше таких поражений не будет.