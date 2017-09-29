Массимо Каррера: "Зе Луиш и Глушаков еще не достигли 100-процентной формы"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в преддверии матча 12-го тура чемпионата России против "Урала" рассказал о состоянии травмированных. По словам наставника, нападающий Зе Луиш и полузащитник Денис Глушаков пока не готовы на сто процентов, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

– Может, Пашалич в субботу и сыграет, у него лишь мышечная усталость. Сегодня же мы предпочли дать ему передышку, - отметил Каррера.

– В прошлый раз вы говорили, что Зе Луишу и Глушакову осталась неделя. Семь дней прошло. Как у них дела? А у Промеса?

– Зе Луиш и Глушаков еще не достигли 100-процентной формы, мы не хотим ими рисковать. Скоро будет пауза, у них появится время для того, чтобы полностью восстановиться.

– Зе Луиш и Джано вызваны в свои сборные. Как это возможно, если они травмированы? И будет ли "Спартак" препятствовать их отъезду?

– Сборная имеет право вызывать любого футболиста, а клубы обязаны всех отпускать. Естественно, игрок не может играть за национальную команду, если он не выступает за клуб. Но не отпустить его мы не можем.