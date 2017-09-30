Массимо Каррера: "Защитники не пошли вперед при угловых? Это мое решение, чтобы не получить контратаку"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после победы над "Уралом" (2:0) отметил, что его команда сумела не повторить ошибки, которые совершала раньше. По его словам, защитник Илья Кутепов выкладывается на сто процентов и всегда готов выйти на поле.

– Поняли, какие слова говорить в перерыве, чтобы команда побеждала после того, как ведет в счете?

– Обычно в перерыве говорится много вещей, но в принципе, они одни и те же. Здесь нет особой алхимии. Ребята сумели не повторить ошибки, которые совершали раньше. Сейчас был похожий случай, как с "Тосно", когда мы вели в счете и играли в большинстве. Тот урок пошел нам на пользу.

– Еще во время матча с "Ливерпулем" обратили внимание, что вам сократили техническую зону.

– Это никак не влияет. Если выхожу за пределы зоны, меня штрафуют.

– Кутепов выиграл конкуренцию в защите. Это говорит о том, что он возвращает свои кондиции?

– Вы видели его сегодня. В последних матчах он играл. Думаю, что Илья показал своей игрой, что возвращается тот футболист, который мне очень нравится. Он выкладывается на сто процентов и всегда готов, к бою, когда я его ставлю. Он может стать топовым игроков.

– При угловых два центральных защитника не пошли вперед. Это в память о тех двух контратаках.

– Это мое решение. Я заставил их остаться, чтобы не получить контратаку.

– Что за травма у Зе Луиша, который потянул мышцы живота. Уже три недели не играет.

– На следующей неделе мы узнаем, когда он сможет восстановиться полноценно. Надеюсь, что как можно больше футболистов вернутся в свой. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)