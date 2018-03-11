Массимо Каррера: "Заменил Промеса не потому, что он не забил пенальти"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера подчеркнул, что его команде было непросто пройти оборону "СКА-Хабаровска" в матче 22-го тура чемпионата России (1:0). Красно-белые забили единственный мяч на 90-й минуте. В первом тайме лидер атак чемпионов России Квинси Промес не забил пенальти, а на 78-й минуте был заменен.

- Игра напомнила прошлогодние матчи. Нелегко играть с командами, которые окапываются у своих ворот, - сказал Каррера после матча. - Мы не забили с пенальти, но продолжили играть в наш футбол и в конце дожали.

- Что с Квинси? Он давно не забивал и был сегодня заменен.

- Он провел хороший матч. Я заменил его, чтобы ребята сделали что-то другое на поле. Конечно, я заменил его не потому, что он не забил пенальти.

- Двойная замена - редкий для вас случай. Вообще замены изменили игру?

- Нам нужны были игроки, умеющие играть головой. Поэтому я заменил Ханни на Мельгарехо.

- Когда бил Фернанду, почувствовали, что будет гол?

- Может, не чувствовал, но надеялся. В подобных матчах если не забиваешь сразу, надо рассчитывать на "стандарты".