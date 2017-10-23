Массимо Каррера: "Я всегда был маменькиным сынком"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера назвал свою жену Пинни великолепной матерью. Он отметил, что его мама и супруга привили щепетильное отношение к семье, жизни и деньгам.

- Похожа ли моя жена на маму? Я всегда был маменькиным сынком, - цитирует RT Карреру. - Моя жена - великолепная мать. Сходство между ними есть, но внешне я бы не сказал, что они похожи. Есть сходство в том, что они дали своим семьям.

Они привили мне щепетильное отношение к семье, жизни и деньгам. Я не тот человек, который будет разбрасываться своими финансами направо и налево. Я бросил школу, когда начал заниматься футболом. Они поддержали мое решение. Они сделали меня тем, кем я являюсь.

And.... My beautiful Queen Публикация от Massimo Carrera Official (@massimo.carrera4) Апр 8 2016 в 3:32 PDT