Массимо Каррера: "Я сожгу этот костюм и снова надену тренировочный"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Уфы" в матче 8-го тура чемпионата России, отметил, что его команда выиграла слишком мало единоборств, – передает со стадиона "Открытие Арена" корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ. "Спартак" потерпел первое поражение в чемпионате и второе под руководством Карреры.
– Команда много атаковала, заработала много диагональных "стандартов", но они получались малоэффективными.
– К сожалению, Джано не смог использовать свои моменты. Мы отрабатываем "стандарты" на тренировках, но в игре не всегда все происходит так, как на занятиях.
– Чем вы объясняете академизм в первом тайме? Почему так слабо команда играла в нападении?
– Катали мяч слишком медленно, так что соперники успевали занять позиции в обороне. В игре с командой, которая защищается всемером за линией мяча, надо стараться выигрывать единоборства.
– До сих пор вы приходили на матчи чемпионата в куртке – и команда побеждала. Почему теперь поменяли куртку на костюм?
– Я сожгу этот костюм и снова надену тренировочный.
Верю в Крылья
Мож и труселя поменять?
09:02 26 сентября
Андрей Палыч 1979
К концу сезона будешь без костюмчиков.А после игры в Питере,что жечь будешь?На Тарасовке выбери место и жги Массими,жги...
23:37 25 сентября
svoyak
в конце чемпионата будет фраза: "Пусть будет проклят тот день, когда я встал за баранку этого драндулета!")
22:07 25 сентября
jpanin
Зачем жечь ? Отдай бомжам ...
21:44 25 сентября
RSDsouth
Сидят завтра Шпалыч и Карера . Ш.: Они нас обыграли, Ростов обыграл.Что делать то !.? К.: Я вот костюм сжёг.А после Ростова домой уеду . Зимой без одежды в России не протянуть ... Ш.: А я на МКД устроюсь - там цель : ехать по кругу .
21:24 25 сентября
RSDsouth
Не ,ну если поможет . А так - лучше тренироваться надо !
21:20 25 сентября
Вася-СвинопаС
А еще лучше, одеть игроков Спартака в костюмы и сжечь на радость всем болельщикам..
21:02 25 сентября
Проба положительна
Неее!! Труселя жмут!! Костю не причём)))
20:48 25 сентября
А380726
О как. После пары удачных матчей на кураже в чемпионы себя записали, а как обделались пару раз, пиджак виноват. Ребят, нехрен Шпалыча пародировать, ату в свинарник :(
20:35 25 сентября
MikkaH
Platinum1991 и МачоМэн Вы игру то смотрели? В концовке пару-тройку раз воротчик Спартака выручил. Разруха то, она в головах, а не в костюмах. А вообще классный тренер, раз пинджачок у него виноват. Спартак - каррерит.
20:35 25 сентября
Гаттузо зол!
Главное чтобы, главное чтобы, главное чтобы костюмчик.....сгорел! Давай Массимо приезжай на Петрович в труселях и памперсы надеть не забудь.
20:34 25 сентября
zenkoly777
захрюкали в восторге после побед.а команда познается после поражений!!!
20:33 25 сентября
vialiy
Клифт-то причём? Пару-тройку игроков сжечь - и сразу будет результат.
20:28 25 сентября
Hummel
Красавчик! Ребята, болельщики Спартака, не надо закидывать фекалиями свою команду. Просто не повезло!
20:19 25 сентября
Робат
Дело не в костюме! А вы ,друзья, как не садитесь все в музыканты не годитесь!
20:19 25 сентября
atl4nt
Каррера, верим
20:18 25 сентября
МачоМэн
Прав был андрей Тихонов - это команда аленичева.
20:17 25 сентября
МачоМэн
Спартаку нужен вратарь, не который постоянно отбивает, а который может справиться с единственной атакой противника.
20:16 25 сентября
Platinum1991
Дело не в костюме, а уж тем более НЕ В ШЛЯПЕ! Пришла БЕДА - отворяй ВОРОТА! У Спартака наметился игровой СПАД, а тренер вовремя его НЕ ЗАМЕТИЛ! Ближайшие игры будут сложными для Спартака в психологическом плане! В этой игре я прогнозировал ПОРАЖЕНИЕ Спартака. Уфе повезло, что эта их игра, со Спартаком, пришлась на функциональный и психологический СПАД Спартака. При другой ситуации и времени игры Уфа бы ПРОИГРАЛА! Как и в игре со "СКА-ХАБАРОВСК", Спартак НЕ СУМЕЛ перестроиться, хотя и были моменты забить, но выиграть ВРЯД ЛИ! Выручил ВРАТАРЬ уфимцев! Спартаку надо задуматься и с учётом спада скорректировать игровую модель игры на следующие игры! Желаю Спартаку не горевать, а успешно готовиться к следующим играть и сделать выводы по ошибкам в этой игре! Поздравляю уфимцев с этой СЕНСАЦИОННОЙ победой! Игроки надёжно сыграли в обороне и выстояли, хотя и ОТБИВАЛИСЬ всем уфимским АВТОБУСОМ! Автобус СЫГРАЛ на стороне уфимцев - а результат на ТАБЛО! То-то и ОНО! Вот так. Один удар и ГОЛ! А спартаковцы - били, били и НЕ ЗАБИЛИ!!! "СПАРТАК" ВПЕРВЫЕ ПРОИГРАЛ В ЧЕМПИОНАТЕ, сенсационно на своём поле проиграв "УФЕ".
20:11 25 сентября
foreverCSKAforever
Каррера, верим!
20:10 25 сентября
Хрю-хрю
У спартака всегда есть причины поражений. То невезение, то погода, то поле неровное... Но чтобы виноватым в поражении был костюм... Это круто. КАРРЕРА - ВЕРИМ!!!
20:08 25 сентября
Излучение Промкооперации и Пищев
А "Позора России" очевидная нехватка исполнительского мастерства, как чуть подсели - все... а вопросы задают про костюм... Конечно, только костюм и не даст евробалласту стать чемпионом...
19:54 25 сентября
aloveku
в раздевалке, в присутствии религиозных служителей, под молитвы, в облике костюма сжечь этот замкнутый круг! Может тогда вырветесь из порочного круга
19:52 25 сентября