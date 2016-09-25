Массимо Каррера: "Я сожгу этот костюм и снова надену тренировочный"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера после поражения от "Уфы" в матче 8-го тура чемпионата России, отметил, что его команда выиграла слишком мало единоборств, – передает со стадиона "Открытие Арена" корреспондент "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ. "Спартак" потерпел первое поражение в чемпионате и второе под руководством Карреры.

– Команда много атаковала, заработала много диагональных "стандартов", но они получались малоэффективными.

– К сожалению, Джано не смог использовать свои моменты. Мы отрабатываем "стандарты" на тренировках, но в игре не всегда все происходит так, как на занятиях.

– Чем вы объясняете академизм в первом тайме? Почему так слабо команда играла в нападении?

– Катали мяч слишком медленно, так что соперники успевали занять позиции в обороне. В игре с командой, которая защищается всемером за линией мяча, надо стараться выигрывать единоборства.

– До сих пор вы приходили на матчи чемпионата в куртке – и команда побеждала. Почему теперь поменяли куртку на костюм?

– Я сожгу этот костюм и снова надену тренировочный.