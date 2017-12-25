Массимо Каррера: "Я Семина точно ничему не научу, скорее наоборот!"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в интервью "СЭ" отметил, что "Локомотив" заслуженно идет на первом месте. По словам итальянца, он очень уважает наставника железнодорожников Юрия Семина.

– Вас удивил рывок "Локомотива"?

– Скажу так: эта команда пока заслуженно идет на первом месте.

– Говорят, что нынешний "Локо" немного похож на "Спартак" прошлого сезона – так же везет.

– Но везет ведь сильнейшим. На одной удаче далеко не уедешь. И если команда забивает на последних минутах, значит, все футболисты бьются до конца. В этом смысле "Локомотив" и "Спартак" похожи, да.

– Юрий Семин не раз говорил, что уважает вас. Вы с ним обменивались мнениями?

– И я его очень уважаю, мне симпатичен этот тренер. А что касается общения, то я Семина точно ничему не научу, скорее наоборот! (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полная версия интервью Массимо Карреры